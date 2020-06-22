Порошенко в интервью CNN заявил о желании России «рассорить» Украину и США

Киев, 22 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители страны чувствуют и ценят «поддержку» со стороны США. Об этом он рассказал в интервью политическом обозревателю Фариду Закарии на телеканале CNN. Политик также сказал, будто бы Россия желает «сломить» единство между Украиной и США.

Общаясь с журналистом Порошенко отметил, что на сегодняшний день Украина является наиболее «про-американским государством в мире», поэтому Киев «благодарен за предоставление столь значительных объемов поддержки».

«И сейчас Украина в войне. Российский сценарий направлен на то, чтобы сломать единство между Украиной и США. Это ни в интересах Украины, ни, однозначно, не в интересах Соединенных штатов», — сказал Порошенко.

Кроме того, экс-президент Украины отметил, что в 2014 году он, как представитель «многомиллионного украинского народа», почувствовал поддержку Конгресса. Поэтому он считает, что Украина якобы «объединяла» Соединенные штаты в поддержке свободы, демократии и верховенства права как основных ценностей демократического общества.

Стоит отметить, уже целый год на Украине продолжается стремительная деградация: падают объемы промышленного производства, резко выросла безработица, до предела сжались основные отрасли промышленности. А эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин только увеличили скорость падения страны в пропасть. При этом киевские эксперты отмечают, что, несмотря на жуткие показатели в экономике, государство не предпринимает никаких шагов для ее спасения.