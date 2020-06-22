Елена Воробей продолжает бороться с пневмонией

Москва, 22 июня. Юмористка Елена Воробей заявила, что ей удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Тем не менее, артистка продолжает бороться с пневмонией.

«Я еще не полностью от пневмонии избавилась. Коронавирус я победила. Сегодня я ездила к докторам. Поздравляла их со всеми праздниками. Заодно прошла обследование. Пока еще пневмония есть», — цитирует Елену Воробей «Пятый канал».

Несмотря на заболевание, артистка уже приступила к работе и активной деятельности. Елена Воробей уже приняла участие в съемках на телевидение.

Воробей в конце мая объявила о том, что заболела коронавирусом. Артистка решила предать гласности свой диагноз в поддержку других пациентов с COVID-19. Как пояснила юмористка, она опубликовала видеообращение, чтобы поддержать всех, у кого также была выявлена данная инфекция и кто так же находится «в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь, кому звонить и что делать».

Позже стало известно, что у артистки оказалось поражено до 25% легких, но гораздо тяжелее ей дались побочные эффекты заболевания. В частности, пневмония нового типа негативно сказалась на ее слухе. У Воробей так сильно закладывало уши, что она на время лишилась возможности слышать. Ранее Елена Воробей также обратилась к россиянам, призвав их обращаться к врачу при малейшем проявлении характерных симптомов.