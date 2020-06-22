Доктор Курпатов перечислил семь правил хорошего сна

Москва, 22 июня. Врач-психиатр Андрей Курпатов поделился полезными рекомендациями для улучшения качества сна.

В первую очередь, специалист посоветовал избавиться от вредных привычек: курения, злоупотребления кофе и алкоголем. Куорпатов подчеркнул необходимость соблюдения нормального графика сна. В идеале желательно ложиться в одно и то же время. Постель следует использовать по назначению: для сна или секса.

Перед сном необходимо воздержаться от активных видов деятельности. За час до отбоя полезно принять теплую ванну. Употребление алкоголя, жирной и острой пищи перед сном нужно исключить.

Заставлять себя засыпать — ошибка. Такая тактика приводит лишь к стрессу.

Важно создать достойные условия для отдыха. Удобная кровать, прохлада и качественное постельное белье способствуют хорошему сну. Физические упражнения днем станут залогом качественного отдыха ночью, отмечает врач.

За шесть часов до отдыха следует воздержаться от чая, кофе и алкоголя. Наконец, необходимо свести к минимуму стрессовые ситуации, утверждает Курпатов.

Ранее врач рассказал о том, как восстановить иммунитет после самоизоляции. Специалист посоветовал спать не менее семи часов в день, следить за питанием, допускать умеренные физические нагрузки и мыслить позитивно, передает газета «Известия».

Также накануне диетолог назвал популярные среди россиян продукты питания, которые способствуют ожирению. В частности, он указал на неоднозначное воздействие меда.