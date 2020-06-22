Видео с места гибели российской блогерши на Бали попало в Сеть

Москва, 22 июня. В Сети появилось видео, сделанное на месте смертельного ДТП на Бали, в котором погибла российская блогерша Анастасия Тропицель. 18-летняя девушка разбилась во время поездки по Сансет Роуд в балийском районе Кута.

По словам очевидцев, вместе с Тропицель ехал ее друг. Молодой человек также управлял мотоциклом и в какой-то момент два байка столкнулись, девушка врезалась в разделительный бордюр. Согласно имеющейся информации, Тропицель получила серьезную травму головы и погибла на месте.

На видео, опубликованном телеканалом РЕН ТВ, видно, тело погибшей россиянки и молодого человека, сидящего рядом с ней. Также на видеокамеру очевидцев попал момент, когда сотрудники медицинской службы увозят тело.

Напомним, о смерти Анастасии Тропицель в ее Instagram-аккаунте сообщила мать. Поклонники болезненно восприняли новость о трагической смерти молодой девушки. В Instagram девушка вела блог о фрилансе и рассказывала, как зарабатывать в Интернете. По словам Насти, первый миллион она заработала еще в школьном возрасте.