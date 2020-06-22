В Москве умерли еще 20 пациентов с коронавирусом

Москва, 22 июня. В Москве на протяжении суток скончались 20 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что общее количество детальных исходов у пациентов с коронавирусом составило 3977.

«В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — гласит публикация.

В последний день 2019 года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. Болезнь вскоре вышла за пределы КНР и распространилась по всему миру. По данным Всемирной организации, к настоящему моменту COVID-19 заразилось 8 708 008 человек. Число летальных исходов превысило 461 тысячу.

Ранее стало известно, что чемпионат России по футболу продолжится, несмотря на карантин некоторых клубов.