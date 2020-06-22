Экономист рассказал о четырех способах накопить на большую пенсию в России

Москва, 22 июня. Существует несколько способов получить дополнительный доход к пенсии. Об этом рассказал экономист Константин Юрченко отметив среди них негосударственные пенсионных фонды (НПФ) и вклад в инвестиционную недвижимость.

По словам специалиста, в настоящее время сложно с полной уверенностью говорить о длительных временных интервалах. В результате выбор любого финансового инструмента может стать своеобразной рулеткой, считает Юрченко.

Первым возможным способом повышения пенсии называется вложение средств в НПФ. Дело в том, что до сих пор у специалистов не возникало возможности усомниться в стабильности данных организаций. Кроме того, «катастрофы» в ближайшее время не предвидится, однако НПФ по-прежнему остаются чем-то неизведанным.

Также откладывать пенсию можно при помощи банковского вклада. Однако сейчас доходность банковского депозита достаточна мала, также высока вероятность потратить сумму на стихийную покупку. Третьим способом называется покупка ценных бумаг и акций различных компаний. Однако, как отмечает Юрченко, данный вариант не столь популярен из-за низкой финансовой грамотности.

Четвертым вариантом может стать приобретение недвижимости, которую после можно сдавать в аренду. Но тут стоит отметить высокий порог входа и высокие цены.