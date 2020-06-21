Билана «лишили» победы на «Евровидении-2008»

Роттердам, 21 июня. Зрители «лишили» российского исполнителя Диму Билана победы на песенном конкурсе «Евровидение-2008». Организаторы мероприятия устроили голосование за все предыдущие годы. Об этом сообщает Super.

В 2008 году победителем стал Дима Билан с песней «Believe». Однако по итогам «переголосования» больше всех набрала украинка Ани Лорак. Дима Билан оказался лишь на 9 позиции. Он-лайн опрос носил неофициальный характер. Российский певец остается победителем конкурса.

Тем не менее, Ани Лорак обрадовалась результатам опроса.

«Приятно получать такие новости из Европы!», — написала украинка в своем Instagram.

В 2020 году песенный конкурс «Евровидение» должен был пройти в голландском Роттердаме. Однако на фоне пандемии коронавируса мероприятие перенесли на май 2021 года. Россию должен был представить коллектив Little Big. Песня «Uno» собрала миллионы «лайков» на сайте конкурса. Эксперты рассматривали российскую группу в качестве одного из главных претендентов на победу.

Композитор Игорь Крутой также позитивно оценил представителей России на «Евровидении».

«Little Big — интересный, модный коллектив. Мне нравится их музыка. С удовольствием пригласил их на «Новую волну», которая в этом году пройдет не в Сочи, а в Казани», — цитирует Крутого газета «Известия».

Впрочем, у питерского коллектива нашлись и критики. Автор песен Отто Нотман заявил о якобы имевшем месте плагиате.