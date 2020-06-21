Киевские активисты «повесили» ЛГБТ-флаг на меч «Родины -матери»

Киев, 21 июня. В столице Украины активисты подняли в небо над городом радужный флаг ЛГБТ-сообщества. Ролик акции был опубликован в аккауте KyivPride в Instagram.

При помощи квадрокоптера участники движения подняли стяг и «повесили» на меч монумента «Родина-мать». В подписи под видео было также отмечено, что сегодня памятник выступает «за равенство всех».

««Родина-мать» за равенство для всех! Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует», — заявили участники движения.

В комментариях акция вызвала неоднозначные эмоции. Многие раскритиковали организацию KyivPride.

«Это надо уметь так притягивать еще большую антипатию подобными действиями. Вы уверены, что ваша цель формирование положительного образа ЛБГТ, а не наоборот?»,«Вы еще лучше день найти не могли? Завтра 22 число», — возмутились пользователи социальной сети.

Напомним, ранее психолог Мария Макарова рассказала, что на ориентацию детей в однополых семьях может повлиять не только личный выбор, но и воспитание. При этом она пояснила, что это также может нарушить социальные ориентиры у ребенка. Как пояснила эксперт, в сексологии есть две трактовки гомосексуальности: геи и лесбиянки, которые входят в реальное сексуальное меньшинство и следуют реальной биологической потребности. Другие же представители ЛГБТ-сообщества делают осознанный выбор, что является протестом против социальных норм и моделей поведения.