Киевский «патриот» получил по спине колбасой за требование говорить на «мове»

Москва, 21 июня. В одном из киевских супермаркетов конфликт между двумя покупателями закончился дракой и избиением палкой колбасы. Инцидент произошел на языковой почве.

Как рассказывают очевидцы в социальных сетях, ссора двух мужчин произошла после того, как русскоязычный клиент отказался общаться с продавцом на украинском языке. Такое поведение не понравилось местному «патриоту», завязалась драка. Русскоговорящий мужчины вышвырнул украинца из магазина. Однако после его оппонент попытался напасть со спины, но упал на асфальт и получил по голове удар колбасой.

Инцидент попал на камеры очевидцев. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Конфликтная ситуация с государственным языком на Украине обстоит давно. Так, например, недавно сразу в десяти украинских регионах на так называемую «культурную вахту» заступили представители местных крайне правых организаций. Они ставят своей целью наказать сограждан за использование русского языка в общественных местах. Только за последние несколько дней своеобразные «языковые патрули», в состав которых в основном входят бывшие участники боевых действий в Донбассе, передали в правоохранительные органы до 300 жалоб на «публичное распространение российской пропаганды».