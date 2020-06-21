Зеленский заявил о желании отменить визовый режим с Канадой

Киев, 21 июня. Президент Украины Владимир Зеленский надеется на отмену визового режима с Канадой. Соответствующее заявление он сделал в интервью для канадского издания The Globe and Mail.

Глава Украины полагает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо также выступает за либерализацию визового режима.

«Наши люди должны чувствовать себя одинаково свободно, просто, открыто — как канадцы в Украине, так и украинцы в Канаде. Поэтому мы говорим о либерализации. Мне кажется, что Джастин (Трюдо. — Прим. ФАН) поддерживает это направление, и уже хочется шаг за шагом приблизить этот момент», — сказал Зеленский.

Президент Украины также коснулся вопросов экономического сотрудничества Киева и Оттавы. Он отметил, что двусторонние отношения развиваются на деле, а не только на словах. Зеленский выразил надежду на разрешение конфликта вокруг канадского предприятия Black Iron. Руководство компании выразило желание инвестировать в горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге.

«Я это очень хорошо знаю, ведь сам из Кривого Рога и инвестиции именно в мой родной город. Эта проблема зависла в течение 10 лет, но это такой крупный инвестор. Размер инвестиции — 1,1 миллиарда долларов США. Они не могли зайти в Украину», — отметил глава Украины.

Ранее стало известно, что суд не сумел оштрафовать Владимира Зеленского за нарушение карантина, введенного в связи с пандемией СOVID-19. При этом специалисты указали на многочисленные процессуальные нарушения, допущенные при рассмотрении дела.