حصاد أخبار سوريا في 22 يونيو: رمى السكان قافلة عسكرية أمريكية بالحجارة بالحسكة ، تم إلقاء القبض على قائد ميداني عسكري في إدلب.

سوريا ، 22 يونيو: رمى أهالي محافظة الحسكة قافلة تابعة للقوات المسلحة الأمريكية بالحجارة ، اعتقال القائد الميداني لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.

سكان الحسكة يرجمون قافلة أمريكية بالحجارة

منع الاهالي مرة أخرى الجيش الأمريكي من القيام بدوريات في جنوب شرق المحافظة .

وقع الحادث في قرية فارسوك كبير الواقعة جنوب مدينة القامشلي . أغلق السكان المحليون الطريق أمام دورية تابعة للقوات المسلحة الأمريكية ، ثم رجموهم بعد ذلك.

اعتقال القائد الميداني لهيئة تحرير الشام في إدلب

في قرية سرمدا، اعتقل مسلحون من جماعة هيئة تحرير الشام المحظورة في الاتحاد الروسي القاضي بالشريعة جمال زينية. يعرف المعتقل أيضًا باسم أبو مالك التلي ، الذي كان في السابق أحد القادة الميدانيين للجماعة ، لكنه تركها قبل عام بسبب الاختلافات مع مجلس الشورى في آرائهم بشأن سياسات الجماعة.

وقد اتهم بالافتراء ودعوة أعضاء هيئة تحرير الشام لمغادرة المجموعة والانضمام إلى غرفة العمليات الجديدة (غرفة عمليات فاثبتوا) ، والتي ضمت بالفعل مسلحين حراس الدين وأنصار الدين.

غارة أخرى من قبل مسلحي الأكراد على مخيم للاجئين في الحسكة

في مخيم الهول للاجئين ، داهمت قوات سوريا الديمقراطية القطاع الخامس ، حيث يتم اعتقال زوجات وأقارب إرهابيي داعش.

خلال المداهمة ، ألقي القبض على امرأة لديها ثلاثة أطفال. عززت قوات سوريا الديمقراطية الإجراءات الأمنية في المخيم وداهمت القطاع الخامس من المخيم بعد عدة محاولات للهروب التي قامت بها أكثر زوجات الإرهابيين راديكالية ، وكذلك بعد سلسلة من عمليات الحرق العمد في القطاع الخامس ، والتي أثرت على عشرات اللاجئين. يعيش حالياً في المخيم أكثر من 70 ألف شخص ، منهم 11 ألف زوجات وأطفال إرهابيين.

محاربة COVID-19

أفادت وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ عن 15 حالة جديدة من COVID-19 في سوريا ، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات إلى 219. وأشارت الوكالة في بيان لها إلى أنه تم الكشف عن حالات جديدة بين المرضى الذين سبق لهم الاتصال بالأشخاص المصابين.

وما زال العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم شفائهم ثابت - 83 شخصا ، و 7 أشخاص توفوا . تم الكشف عن أول حالة من كوفيد-19 في دمشق في 22 مارس عند مواطن جاء من الخارج.