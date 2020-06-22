Российская вакцина от коронавируса будет защищать организм человека в течение двух лет

Москва, 22 июня. Над вакциной от COVID-19 работают одновременно в нескольких странах. В России клинические испытания уже начались на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко. Российский препарат разработан так, чтобы защищать человека от возможного заражения коронавируса в течение двух лет и даже более, сообщает Федеральное агентство новостей со слов директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга.

Он рассказал, какой подход использовали российские ученые при создании вакцины – это аденовирусные контейнеры для доставки нужного гена, которые кодирует белок той самой «короны» у коронавируса.

«Как показывает практика, этот способ является наиболее рациональным и эффективным. Фактически в рамках этой платформы, говоря немного образно, но зато очень доступно, мы с помощью аденовирусного контейнера создали этакое «такси», — объяснил Гинцбург в интервью газете «Красная звезда». – С его помощью, как и в случае обычного такси, которое доставляет пассажира из точки А в точку Б, мы транспортируем любой ген. Будь это ген большой, будь это ген маленький, кодирует он спайк-белок коронавируса или соответствующий белок вируса Эбола. Это универсальная платформа, которая особенно подкреплена бустерным вариантом, то есть усиливающим вариантом».

Вакцина будет вводиться дважды, при этом один и тот же ген попадет в организм на разных носителях – это позволит получить защитный протективный иммунитет увеличенного срока действия. Подобный подход ученые опробовали в совместной работе с учреждениями Минобороны РФ в африканской Гвинее во время создания вакцин против вируса Эбола.

Александр Гинцбург также добавил, что об успехах в области создания вакцины специалистов за рубежом известно не так много – технологические решения пока не раскрыты полностью и не очень хорошо понятны научной общественности.

Ранее в центре эпидемиологии и микробиологии была разработана технологическая платформа, которая позволяет получать вакцины и препараты против РНК-содержащих оболочечных вирусов, к которому относится и коронавирус 2019 года. Как рассказал Александр Гинцбург, именно РНК-содержащие вирусы на протяжении последних 10 - 20, или даже 30-40 лет являются основными причинами возникновения эпидемиологических осложнений типа отдельных вспышек, эпидемий и в частности пандемии, с которой столкнулся мир.