Выпуск препарата для массовой вакцинации от коронавируса могут запустить в начале осени

Москва, 22 июня. В случае успешного проведения клинических испытаний против новой коронавирусной инфекции COVID-19 выпуск препарата для массовой вакцинации может начаться осенью, передает Федеральное агентство новостей. ОБ этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, для перехода к массовой вакцинации населения России потребуется выпустить порядка пятидесяти-шестидесяти, а возможно и семидесяти миллионов доз данного препарата.

«Это совершенно беспрецедентная задача, — отметил Гинцбург в интервью «Красной звезде». – Необходимо отметить, что руководство страны, организации здравоохранения уже сейчас принимают меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины».

Напомним, что в России уже идут клинические испытания на добровольцах вакцины, созданной совместно специалистами 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Российские ученые также создали диагностическую тест-систему на основе полимеразной цепной реакции, а также тест, который выявляет в крови тех людей наличие антител, которые нейтрализуют COVID-19. Использование этой тест-системы позволяет тестировать плазму переболевших пациентов.

«После того как эта плазма будет охарактеризована на наличие антител которые нейтрализуют данный вирус, ее можно использовать в качестве терапевтического препарата для лечения больных, в том числе тяжёлых больных коронавирусной инфекцией», — объяснил Гинцбург. По его словам, так исследовали уже больше 4000 образцов плазмы, которая уже поступила в Научно-исследовательский институт имени Н.В. Склифосовского, 52-ю Городскую клиническую больницу и также Центр крови имени О.К. Гаврилова Департамента здравоохранения города Москвы. «В дальнейшем когда наша страна перейдет к массовой вакцинации, то эти тест-системы, безусловно, пригодятся для того чтобы охарактеризовать эффективность вакцинации не только в ходе эпидопыта, но и непосредственно у каждого человека по наличию титров вирусонейтрализирующих антител которые блокируют возможность взаимодействия вируса с нашими клетками», — рассказал директор центра эпидемиологии.

Ранее в Минобороны сообщили, что вакцина уже введена первым 18 добровольцам, в их числе есть военные медики.