В Москве зажгли «Свечу Памяти» в честь погибших в Великой Отечественной войне

Накануне Дня памяти и скорби 22 июня в Москве стартовала Международная мемориальная акция «Свеча Памяти». Корреспондент Федерального агентства новостей побывал в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе, где зажгли «Свечу Памяти».

Международная мемориальная акция «Свеча Памяти» прошла в 12-й раз. В Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в торжественной обстановке зажгли Свечу Памяти, Свечи Памяти всех бывших республик СССР, городов-героев, городов воинской славы России и провели поминальное богослужение.

К акции присоединились десять Героев России и Советского Союза, представляющие «Офицеров России» и «Сильную Россию», депутаты Госдумы Сергей Железняк и Ирина Гусева, представители общественности и духовенства.

Несмотря на то, что акция началась в православном соборе, организаторы мероприятия подчеркивают – она носит межконфессиональный характер. После Елоховского собора Свеча Памяти совершила небольшой автопробег и побывала в других духовных центрах столицы – Соборной мечети и Мемориальной синагоге.

По традиции одним из пунктов автопробегов стала Поклонная гора, где участники акции принесли цветы к Вечному огню.

«Свеча Памяти» в 2020 году – особенная. И дата 22 июня в этом году ощущается острее, потому что первый раз за десятки лет мы не вышли в мае к мемориалам и памятникам, чтобы поклониться героям, мы не прошли по улицам городов с портретами своих дедов в колонне «Бессмертного полка», — говорит Герой РФ, генерал-майор Сергей Липовой. – «Свеча Памяти» – это не только скорбь, но и гордость за свой народ, который выстоял и победил в войне, несмотря на бесчисленные потери. Именно в этот день проявили себя первые герои этой страшной войны, и начался трудный и долгий путь нашей страны к Победе».

Добавим, что в акции «Свеча Памяти» принимают участие более 35 стран. В этом году часть мероприятия прошла в интернете: организаторы предложили россиянам и соотечественникам в 21.00 21 июня зажечь свечу в память о жертвах Великой Отечественной войны и опубликовать фото в соцсетях с хештегом #СвечаПамятиОнлайн.