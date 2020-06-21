Диетолог назвал популярные в России продукты, которые приводят к ожирению

Москва, 21 июня. Диетолог Александр Берсудский назвал популярные среди россиян продукты, которые способствуют ожирению.

По словам специалиста, некоторые продукты, хотя и считаются полезными, на деле могут привести к ожирению. В свою очередь, образование лишнего веса повышает риск инсульта, инфаркта и гипертонической болезни. Как следствие, уменьшается продолжительность и качество человеческой жизни.

Берсудский посоветовал осторожно относиться к кашам со сладкими добавками: сахаром или вареньем.

«При употреблении сахара обязательны большие энергетические затраты. Но далеко не каждый человек в обычной жизни может сжечь эти калории, на это ему элементарно не хватит сил», — отметил специалист.

Употребление фруктов и ягод, чаще всего, положительно сказывается на здоровье человека. Но и в этом случае нужна разборчивость. Дыни, финики, виноград и ягоды способствуют увеличению веса. Желающим иметь стройную фигуру следует ограничить себя в употреблении картофеля. Важно знать меру и в употреблении меда.

«Его употребление оправдано только в лечебных целях. Если есть его ложками и банками, полезный продукт превращается во вредный», — цитирует эксперта Ura.News.

Ранее эксперт высказался по поводу возможности заражения коронавирусом через продукты питания. По словам специалиста, ни одного подобного случая не было зафиксировано. Кроме того, ученым не удалось доказать саму возможность такого способа заражения COVID-19.