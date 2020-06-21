В Москве стартует мониторинг СПЧ за ходом общероссийского голосования

Москва, 21 июня. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведет 22 июня заседание своей московской рабочей группы, созданной для мониторинга общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В ближайшее время аналогичные группы начнут работать в российских регионах, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На мой взгляд, рабочие группы СПЧ – это совершенно новый инструмент общественного контроля и процессов организации, подготовки и непосредственного голосования. Он позволит объединить усилия различных организаций и групп, занимающихся мониторингом и наблюдением за электоральными процессами, независимо от политических предпочтений и взглядов», — рассказал координатор временной рабочей группы СПЧ Игорь Борисов.

По его словам, члены рабочих групп должны удостовериться, что возможность высказать свою волю предоставлена всем гражданам без принуждения, проконтролировать законность и честность всех процедур. Кроме того, общественники должны выработать соответствующие рекомендации, проанализировать работу «этого нового для нас демократического механизма общественного участия в формировании государственных и политических институтов».

Уполномоченная по правам человека по городу Москве Татьяна Потяева добавила, что подготовка общероссийского голосования уже вступила в заключительную фазу. По ее словам, уже на этом этапе очевидно, что процесс, инициированный президентом, затронул «наиболее актуальные вопросы формирования нового взгляда на государственное устройство, на решение социальных вопросов и вызвал острую дискуссию практически во всех слоях российского общества».

«Необходимо отметить, что сама форма общественного обсуждения, как и общенародного волеизъявления в истории России хоть и применялась, но достаточно новая», — сказала она.

Как стало известно ФАН, на заседании также будет обсуждаться создание городского штаба временной рабочей группы СПЧ. В штаб сможет обратиться любой житель Москвы. И если, в результате проверки сообщенного факта, будет выявлено нарушение, последует немедленная реакция. В ближайшее время аналогичные группы начнут работать в регионах России.

Отметим, что в состав рабочей группы уже вошли ответственный секретарь СПЧ, глава комиссии Совета по избирательным правам Александр Точенов, члены Совета Андрей Бабушкин, Мария Большакова, Игорь Борисов, Александр Брод, Ева Меркачева и Леонид Поляков.

Напомним, 1 июня 2020 года пройдет общероссийское голосование по вопросу ободрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Отдать свой голос у жителей нашей страны будет возможность и до дня голосования — с 25 по 30 июня. Автор Дарья Черногорова.