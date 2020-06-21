Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов SDF в провинции Хасака в Сирии

Дамаск, 21 июня. Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов вооруженного формирования оппозиции «Сирийские демократические силы» (SDF). Инцидент произошел в районе города Румейлан провинции Хасака Сирийской Арабской Республики.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно, что боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Кафер-Халаб в провинции Алеппо в Сирии.

«Зафиксирован один обстрел населенного пункта Кафер-Халаб в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует RT заявление ЦПВС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.