Утечка дизтоплива произошла на электростанции в Якутии

Москва, 21 июня. Утечка дизельного топлива произошла на электростанции в селе Аргахтах в Якутии. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Около пяти тонн топлива вытекли из резервуара дизельной электростанции. По предварительным данным, общий объем поврежденной емкости составил 160 тонн. Региональное управление МЧС РФ сообщает, что в настоящее время оставшееся в резервуаре сырье перекачивается в другие емкости.

«По оперативным данным, в настоящее время проводится перекачка дизельного топлива из поврежденной ёмкости в другие емкости», — добавили в ведомстве.

В случае необходимости может быть задействовано автоналивник, передает РИА Новости.

RT напоминает, что в конце мая аналогичный инцидент произошел на ТЭЦ-3. Объект принадлежит «Норильскому никелю». Тогда по факту инцидента было возбуждено четыре уголовных дела.