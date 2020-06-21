Пригожин опубликовал открытое письмо к Конгрессу США

Санкт-Петербург, 21 июня. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин ответил на резолюцию Конгресса Соединенных Штатов, назвавшего его «угрозой национальной безопасности».

Ранее в Сенат и Палату представителей США была внесена резолюция с призывом к администрации Дональда Трампа и Конгрессу разработать стратегию противостояния действиям российского предпринимателя. В тексте документов содержатся, в частности, посылы о якобы осуществляемой атаке на национальные интересы и демократические ценности США, вмешательстве в демократические процессы Штатов.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТЬ ТУТ.

В своем открытом письме к Конгрессу США, опубликованном в группе пресс-службы компании «Конкорд», Пригожин по пунктам ответил на все тезисы американских политиков. В частности, указал, что сама история Штатов началась с тотального уничтожения коренного населения Северной Америки.

«Основа американской нации в том, что в 17 веке первые переселенцы приехали в Северную Америку, уничтожили коренных жителей и создали собственное государство. С 1823 года Доктрина Монро декларировала, что национальные интересы Америки – это невмешательство в дела других стран. Но с 1905 года национальными интересами Америки стал «весь мир». С тех пор США не учитывали ничьи национальные интересы, кроме своих собственных. Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы», — заявил предприниматель.

Напомнил Пригожин конгрессменам и про то, что в последнее время США вмешивались в любые конфликты.

«Для того чтобы уничтожать национальные ценности других государств, вплоть до их обычаев и культуры, США регулярно вмешиваются в политические процессы и выборы по всему миру, беспардонно открывая двери посольств и президентских кабинетов, творят беззаконие и переписывают законы под себя с целью продавливания своих интересов», — констатировал Пригожин.

Более того, добавил он, США являются прибежищем для денег тысяч преступников, воров и мошенников из многих стран, а также создают террористические группировки, покрывая их лидеров.

«США создают террористические группировки, укрывают их лидеров и гарантируют безопасность их семей. США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других», — говорится в обращении.

Бизнесмен также упомянул о позорном расследовании бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» в дела США. Он подчеркнул, что обвинения в его адрес были разбиты, а 20 миллионов листов «доказательств» оказались впоследствии макулатурой.

Пригожин убежден, что главу государства самостоятельно выбирает американский народ, однако взгляды простых американцев не совпадают с пожеланиями корпоративных элит, которые хотят ставить у руля марионетку. Они заинтересованы в марионеточных президентах, поскольку это позволит, по мнению россиянина, разворовывать триллионный бюджет США и соблюдать свои интересы за рубежом, которые они считают «национальными интересами».

«Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, «глубинное государство». Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит – это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США. Несмотря на то, что США являются богатейшей страной мира, «одноэтажная Америка» и цветное население – большая часть американцев, живет ничем не лучше, чем простой житель российской глубинки. Я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности. Вы не одни в этом мире», — резюмировал Пригожин.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ЕВГЕНИЯ ПРИГОЖИНА ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО КОНГРЕССУ США

От 21.06.20

В связи с публикацией директив H.RES.996 и S.RES.624 считаю необходимым обратиться к Конгрессу США со следующим заявлением.

Данные резолюции, внесенные в Конгресс США, содержат три основных посыла:

1. Атака на национальные интересы и демократические ценности США;

2. Пагубное влияние на внутреннюю политику других стран и раскол между их народами, особенно США и их союзниками, и партнерами;

3. Вмешательство в демократические процессы США.

1) Основа американской нации в том, что в 17 веке первые переселенцы приехали в Северную Америку, уничтожили коренных жителей и создали собственное государство.

С 1823 года Доктрина Монро декларировала, что национальные интересы Америки – это невмешательство в дела других стран. Но с 1905 года национальными интересами Америки стал «весь мир». С тех пор США не учитывали ничьи национальные интересы, кроме своих собственных.

Государства, которые были против вмешательства США, либо полностью исчезали с лица Земли, либо США беспринципно перекраивали их границы.

Сегодня национальные интересы США заключаются в том, чтобы уничтожать всех несогласных и распространять свое влияние по всему миру. Все, что не соответствует национальным интересам США, Америка уничтожает. Всего Соединенные Штаты развязали 41 войну, в ходе которых были уничтожены миллионы человек. В том числе во время бесцеремонного и неоправданного применения ядерного оружия в Хиросиме и Нагасаки. Ключевым национальным интересом США является разрушение чужих культур и порабощение других народов. Даже армия Соединенных Штатов – единственная армия в мире, которая нацелена на порабощение, а не защиту государства (а военные миссии за пределами США в разы больше, чем у любой страны мира, и насчитывают около 300 тысяч человек). Собственные национальные интересы любого государства США рассматривают как угрозу своим национальным интересам и национальной безопасности. Америка считает, что ни одна страна в мире не может заявить о своих интересах без разрешения Вашингтона.

2) Для того чтобы уничтожать национальные ценности других государств, вплоть до их обычаев и культуры, США регулярно вмешиваются в политические процессы и выборы по всему миру, беспардонно открывая двери посольств и президентских кабинетов, творят беззаконие и переписывают законы под себя с целью продавливания своих интересов. США являются прибежищем для денег тысяч преступников, воров и мошенников из многих стран. США создают террористические группировки, укрывают их лидеров и гарантируют безопасность их семей. США выращивают и прячут на своей территории предателей, изменников и диссидентов со всего мира, таких как Фетхуллах Гюлен, Чень Гуанчен, Реза Пехлеви и многих других.

Соединенные Штаты вмешивались и вмешиваются в выборы большинства стран мира. Американские фабрики троллей ведут разрушительную работу повсюду, в том числе и в России. Не нужно забывать, что социальные сети и большая часть мирового Интернета находятся под глобальной цензурой и контролем американских спецслужб и манипулируют общественным сознанием.

3) Теперь о выборах в США. 15 марта 2018 года прокурор Роберт Мюллер выдвинул против меня обвинение, которое было с треском разбито американским же правосудием на территории США и стало одним из самых позорных судебных процессов Соединенных Штатов. Более 20 миллионов листов доказательств оказались макулатурой.

Я убежден в том, что американский народ сам выбирает своих президентов. Но в последнее время этот выбор не устраивает корпоративную элиту, «глубинное государство». Корпоративные элиты США стремятся установить во главе государства марионеточных президентов, так как главная задача этих элит – это разворовывание триллионного американского бюджета и соблюдение собственных финансовых интересов за рубежом, которые они и называют национальными интересами США.

Несмотря на то, что США являются богатейшей страной мира, «одноэтажная Америка» и цветное население – большая часть американцев, живет ничем не лучше, чем простой житель российской глубинки.

Подводя итог, я призываю вас, уважаемые господа конгрессмены, не забывать, что на Земле 252 государства и у каждого из них есть свои национальные интересы и ценности. Вы не одни в этом мире.

Российский патриот Евгений Пригожин