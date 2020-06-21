Лондон, 21 июня. Британским правоохранителям удалось установить личность мужчины, который в субботу устроил теракт в городе Рединг, напав с ножом на толпу отдыхающих в парке людей. Подозреваемым оказался 25-летний выходец из Ливии.

Известно, что мужчина является местным жителем. Ранее он уже имел судимость. На данный момент установлено, что нападавший подбежал к группе из десяти человек и начал наносить людям удары ножом. Перед тем, как начать атаку, он прокричал что-то неразборчивое. После того, как присутствующие на месте очевидцы поняли, что происходит, началась паника.

Мужчине удалось выбежать из парка, однако его задержали полицейские. В результате инцидента, который рассматривается местной полицией как теракт, три человека погибли, а еще трое находятся в тяжелом состоянии.

Стоит отметить, что внутри самой Ливии неоднократно происходят инциденты, связанные с различными террористическими организациями. Так, например, жители города Сурман неоднократно сообщали об участившихся грабежах, мародерстве, похищении людей и другие преступления, совершаемые в отношении невинных ливийских граждан.

Ряд экспертов также заявлял, что боевиков в Ливию привозит турецкое правительство. После зверств в Ливии террористы бегут в Европу. Так, например, 22 мая 2017 года на стадионе «Манчестер-арена» сразу после завершения выступления певицы Арианы Гранде прогремел мощный взрыв. Жертвами теракта стали 22 человека, 75 получили ранения. Виновником оказался террорист, выходец с востока Салман Абеди. Действия последнего нашли широкий отклик в Ливии. Боевики из Триполи поддержали террориста.