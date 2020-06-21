Двое детей попали под электричку в Подмосковье, один ребенок погиб

Москва, 21 июня. В Подмосковье на станции Расторгуево двое детей попали под колеса электрички. В результате инцидента 12-летний мальчик погиб. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба транспортной полиции по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла около 18.00. Известно, что поезд двигался по маршруту Москва (Павелецкая) — Ожерелье. После инцидента была также госпитализирована 13-летняя девочка. В настоящее время с ней работают медики.

В Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России вместе с тем отметили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые проверки, сообщает ТАСС.

Проверку по факту случившегося также начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«В целях координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия незамедлительно выехал Юго-Западный транспортный прокурор Михаил Звягин», — пояснила представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

Напомним, ранее в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок.