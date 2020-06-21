Экономист объяснил задержки в окончании строительства «Северного потока — 2»

Москва, 21 июня. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил задержки в окончании строительства газопровода «Северный поток — 2» российским трубоукладчиком «Академик Черский». Комментируя статью немецкого издания Die Welt экономист также отметил, что журналисты не учли несколько факторов.

Ранее СМИ сообщили, что Газпром нашел способ достроить газопровод в обход санкций США. Для этого трубоукладчик, который ранее принадлежал энергетической компании, был переписан на действующий в России фонд STIF. Это позволяет госкорпорации достроить газопровод до конца, не попав под действие ограничений, писало Die Weit.

Как отметил Юшков, издание довольно поверхностно отнеслось ко всей истории с газопроводом, поскольку в материале повторяется информация о нересте трески, который якобы может помешать строительству в июле и августе.

«Я сомневаюсь в том, что существуют какие-то ограничения для трубоукладки именно в этот период. Поэтому сложно сказать, откуда журналисты взяли подобное предположение – подтверждения этому нет», — пояснил Юшков в интервью «Экономике Сегодня».

Он отметил, что Газпром все равно может попасть под действие санкций США, если трубоукладочное судно встанет на точку и приступит к завершению строительства. По мнению эксперта вопрос заключается в том, будут ли ограничения распространяться на головную компанию, или лишь на ООО «Газпром флот».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в ФРГ по дну Балтийского моря. Германия, как и большая часть европейских государств поддерживает строительство газопровода, подчеркивая, что он преследует исключительно коммерческие цели. США, Украина, а также некоторые страны Евросоюза выступают против строительства газопровода.

Ранее в Сенат Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». Согласно инициативе, ограничительные будут распространяться на компании, которые занимаются строительством газопровода и оказывают содействие.