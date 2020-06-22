Сирия, 22 июня. Прогремел взрыв на южной окраине Дамаска. Минобороны Турции заявило об обнаружении тайника РПК в Иракском Курдистане. Смертник ИГ1* совершил самоподрыв перед курдскими боевиками на севере Дейр-эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: разминировали территории в окрестностях Алеппо; ведут перестрелки с террористами в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве членов SDF**** на юге Хасаки и к северу от Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): обвинялась в убийстве протурецкого боевика в Идлибе.

Курдские вооруженные бандгруппы: подозреваются в организации взрыва в городе Африн; взяли на себя ответственность за вылазку у деревни Басофан к северо-западу от Алеппо; арестовали порядка десяти человек в городе Ат-Табка в рамках принудительной мобилизации; понесли потери в результате самоподрыва смертника ИГ на севере Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: заявили о выявлении тайника с вооружением РПК в Иракском Курдистане.

Международная коалиция: осуществила боевые вылеты в районе нефтяного поля Кубайба на юге Хасаки.

ВС Ирака: арестовали девять террористов ИГ в провинции Аль-Анбар.

Провинция Дамаск

В районе Ярмук к югу от Дамаска накануне произошел взрыв. Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявлял, что детонировало СВУ, заложенное в одном из автомобилей, в результате чего загорелись и близстоящие машины. К счастью, жертв среди населения удалось избежать.

Как известно, до мая 2018 года Ярмук контролировался террористами «Исламского государства». Перед отступлением боевики заминировали эти территории, работа по их зачистке ведется до сих пор.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки прогремел взрыв в городе Африн. По информации военного источника в сети Twitter (archer83able), сработало СВУ, заложенное в автомобиле. Инцидент произошел у одного из блокпостов протурецкой «Сирийской национальной армии». В результате ранения получили шесть человек, в том числе шестеро детей. В организации взрыва обвинялись курдские боевики из группировки «Силы освобождения Африна». Несмотря на то, что о причастности к минированию транспортного средства в Африне члены данного формирования пока не заявляли, они взяли на себя ответственность за недавнюю вылазку у населенного пункта Басофан, жертвой которой стали не менее восьми протурецких боевиков.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщал об убийстве двух человек в деревне Кафр-Нуран, оккупированной боевиками антиправительственных бандформирований. Известно, что на телах погибших присутствовали следы огнестрельных ранений. Предполагается, что они были убиты во время междоусобных стычек, развернувшихся в рядах местных террористических бандгрупп.

В окрестностях Алеппо состоялся еще один этап подрывных работ, направленных на ликвидацию следов военного присутствия террористов. Агентство новостей Al Nour передавало, что обследование местности проводилось в районах Ар-Рамуса и Аль-Ашрафия.

В городе Аль-Баб, подконтрольном союзным Анкаре формированиям, произошло ограбление. По данным SOHR, налету подвергся пункт обмена валют, откуда преступники вынесли десятки тысяч долларов. Позднее еще одна вылазка неизвестных случилась неподалеку от Аль-Баба. В поселении Нуман были убиты три протурецких боевика.

Провинция Дейр-эз-Зор

Во второй половине дня на севере региона прошли рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). Агентство новостей Deirezzor 24 сообщало, что обыски привели к обнаружению «спящей ячейки» «Исламского государства», один из членов которой был задержан. Сопровождавший его боевик совершил самоподрыв, в результате которого пострадали несколько курдских бойцов.

Работу в западных районах провинции продолжили объединенные силы Сирийской Арабской Армии (САА) и проправительственных формирований. Так, обследование территорий пустыни Бадия аш-Шам выполняли бойцы «Лива аль-Кудс».

Провинция Идлиб

В городе Идлиб накануне был убит один из протурецких боевиков, который числился в составе группировки «Свободная армия Идлиба». Информационный портал SOHR передавал, что он был застрелен из автомата неизвестным. В совершении убийства обвинялись террористы формирования «Хайят Тахрир аш-Шам», под контролем которого находится административный центр региона.

Во второй половине дня вновь интенсифицировались взаимные обстрелы на юге Идлиба. Сирийская Арабская Армия (САА) и боевики обменивались ударами на подступах к населенному пункту Бенин, в результате чего обе стороны понесли потери в живой силе.

Провинция Ракка

В городе Ат-Табка накануне прошли рейды «Демократических сил Сирии» (SDF). Около десяти молодых людей были задержаны и направлены на военные объекты курдских боевиков в рамках насильственной вербовки, передавал интернет-портал Al Nour.

Севернее Ракки произошла вылазка неизвестных, предположительно из числа террористов «Исламского государства». Группа вооруженных лиц открыла огонь по одному из членов SDF в районе поселения Аль-Асадия, в результате чего он скончался на месте.

Провинция Хасака

Поступала информация о взрыве в районе города Рас аль-Айн в северной части Хасаки. Twitter-канал (SOHEB2019) заявлял, что активация бомбы произошла поблизости от населенного пункта Абу-Расин.

Между тем на юге региона неизвестные организовали вылазку на позиции Отрядов народной самообороны (YPG). Один из курдских боевиков был застрелен вблизи населенного пункта Аль-Атала. В совершении налета подозреваются члены подпольных групп «Исламского государства».

Вечером ВВС международной коалиции во главе с США задействовали авиацию на юге региона. Интернет-портал Al Sharqia 24 передавал, что авиаудары, которые пришлись по территории месторождения Кубайба, привели к уничтожению мотоцикла. Человек, управлявший им, погиб на месте. Сопровождавший его сириец пострадал.

Провинция Эль-Кунейтра

Стало известно о введении временного ограничения на въезд и выезд в населенном пункте Джейдет аль-Фадиль. Подобное решение было принято Минздравом страны в целях предотвращения вспышки заболевания коронавирусом. Как известно, в городе были зафиксированы шесть случаев заражения COVID-19. Ограничительные меры также позволят избежать распространения инфекции в близлежащих населенных пунктах. Напомним, на данный момент в Сирии 204 официально подтвержденных фактов заражения вирусом SARS-CoV-2.

Ирак

На территории Иракского Курдистана продолжилась военная операция ВС Турции «Тигриный коготь», о начале которой стало известно в конце прошлой недели. Согласно данным, опубликованным официальным Twitter-каналом турецкого Минобороны (tsavunma), во время обследования местности на границе с Турцией был обнаружен тайник курдских боевиков, действующих в составе группировки Рабочая партия Курдистана (РПК). В нем содержалось большое количество оружия и боеприпасов.

Поступали данные об аресте девяти террористов «Исламского государства» в провинции Аль-Анбар на западе Ирака. По данным военного источника в сети Telegram (rybar), некоторые из них замешаны в похищении и убийстве гражданских лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.