Названы марки машин, на которые больше всего потратили денег россияне

Москва, 21 июня. Эксперты агентства «Автостат» составили рейтинг производителей автомобилей, чьи модели стали наиболее популярными в России в период пандемии и кризиса. Аналитики подчеркивают, что подход россиян к выбору авто изменился.

Падение доходов привело к тому, что сейчас больше смотрят не на технические характеристики или внешний вид машин, а на соотношение «цена - оснащение».

Больше всех за первые четыре месяца заработал южнокорейский производитель Kia, выручка составила 76,7 миллиарда рублей. Столько же и у японской компании Toyota. Не исключено, что Kia будет наращивать позиции благодаря тому, некоторые ее модели будут соответствовать условиям госпрограммы, направленной на стимулирование спроса.

Следом за этими производителями идут «немцы»: BMW и Mercedes-Benz. Эти две компании на фоне падения покупательской способности смогли увеличить объем выручки. Первая заработала 59,6 миллиарда рублей, вторая — на 100 миллионов меньше.

Российский АвтоВАЗ хоть и остается первым по объемам продаж, но выручка его упала. Ранее он был в «тройке», теперь на пятом месте с 58,8 миллиарда рублей.

Напомним, что российские власти разработали программу по расширению льготного кредитования. С июля можно будет купить машину со скидкой от 10% до 25%.