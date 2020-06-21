Виторган показал на видео, как усиленно избавляется от лишнего веса

Москва, 21 июня. Актер и режиссер Максим Виторган в своем Instagram-аккаунте показал, на что ему необходимо идти для того, чтобы сбросить лишний вес. Процесс интенсивных тренировок он снял на видео и опубликовал в Stories.

На первом опубликованном видео Виторган совершает упражнения на мышцы рук, опираясь на перилы мостков на водоеме. Однако тренировки бывшего супруга эпатажной журналистки Ксении Собчак на этом не заканчиваются. После он продемонстрировал, как при помощи вакуумного спецкостюма подвергает себя кардионагрузкам.

На третьем видео Виторган пояснил, что есть еще одна необычная для тренировок процедура.

«Помните, как Траволта в «Криминальном чтиве» говорил?! <…> В нашем варианте это — качнуть, нырнуть и клизмочку!» — сказал актер.

Напомним, в конце мая Виторган похвалил телеведущую Регину Тодоренко за исправленную ошибку. Ранее девушка попала в скандал после неудачного заявления о домашнем насилии. Максим Виторган уверен, что после карантина мир и человечество останутся прежними за исключением Тодоренко.

Виторган отметил, что в его словах почти нет иронии. Он похвалил телеведущую за достойную реакцию на собственную ошибку и заметил, что мало кто сумел бы так достойно выйти из подобной ситуации.