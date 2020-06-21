Дамаск, 21 июня. Благодаря мерам, предпринятым правительством Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, Сирия показала наилучшие результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией на Ближнем Востоке — несмотря на серьезнейшие экономические санкции США, которые сильно осложнили работу системы здравоохранения в стране.

Сирийский успех

По мнению автора American Herald Tribune, Сирии удалось минимизировать количество заболевших и умерших от COVID-19 благодаря системному походу.

«Это произошло не благодаря удаче, и не с помощью «шведского метода» невмешательства. Напротив, такие результаты были обеспечены быстрым и решительным ответом сирийского правительства во главе с Башаром Асадом, где вирусную угрозу восприняли очень серьезно, организовали обмен информацией со своими партнерами и ввели жесткие карантинные меры на первое время, сохранив гибкость в принятии решений», — пишет American Herald Tribune.

Отмечается, что сирийское правительство образовало комитет по чрезвычайным ситуациям и выработало национальный план по борьбе с коронавирусом, получивший одобрение Башара Асада. Кроме того, сеть диагностики, обучения медицинского персонала и карантинных отделений была организована еще до того, как были выявлены первые случаи заболевания.

Успешные результаты в борьбе с коронавирусом были достигнуты несмотря на то, что Сирия находится под жесткими экономическими санкциями США и Евросоюза. Сирийскую Арабскую Республику в этом отношении сравнили с Кубой — которая также находится под жесткими санкциями и где также удалось достичь значительного успеха в борьбе с коронавирусом.

Актуальные данные

На сегодняшний день на подконтрольных Дамаску территориях Сирии по официальным данным зафиксировано 204 подтвержденных случая коронавирусной инфекции — со вчера заболевших стало на шесть человек больше. От коронавируса скончались в общей сложности семь сирийцев. В карантине на сегодняшний день находится около двух тысяч человек, более 11 тысяч уже покинули карантин.

Ситуация с распространением коронавируса на неподконтрольной официальным властям территории Сирии остается во многом неясном — в первую очередь под угрозой лагеря беженцев, которые расположены на территориях, оккупированных проамериканскими силами, а также в Идлибе, значительная часть которого находится под контролем террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (группировка запрещена в РФ). Там не проводится диагностики коронавируса и затруднены любые меры по сдерживанию распространения инфекции.

1 Организация запрещена на территории РФ.