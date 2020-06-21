Народ Сирии поддержал борьбу Асада против американских санкций и «закона Цезаря»

Жители провинции Дейр эз-Зор провели митинг в поддержку президента Сирии Башара Асада и против экономических санкций со стороны США, которые были усилены недавно с помощью «закона Цезаря».

Выступившие с трибун организаторы митинга заявили, что Вашингтон вводит новые санкции, поскольку план по разрушению страны с помощью вооруженных террористических группировок провалился, и теперь американцы пытаются уничтожить Сирию с помощью экономического терроризма — «путем экономической блокады и разрушения нормальной жизни в стране».

С опорой на собственные силы

«Мы остаемся с нашим президентом в трудную минуту, — заявили участники митинга корреспонденту SANA. — На санкции мы ответим напряженной работой, развитием производства для достижения автономии с опорой на собственные силы».

«Закон Цезаря» — не закон, как его представляет Америка, и никак не связан с каким-либо международным или гуманитарным законодательством, — заявил директор благотворительной организации Дейр эз-Зора шейх Мухтар аль-Эззи аль-Накшбанди. — Это новый эпизод в заговоре против Сирии и ее народа. Пусть все знают, что наших людей, которые проливали кровь, защищая свои земли, не могут поколебать эти санкции, поскольку наша сила происходит в первую очередь от всемогущего бога, а после — от жертв наших мучеников и героев нашей доблестной армии».

Глава профсоюза крестьян Дейр эз-Зора Хазан аль-Саху объявил, что фермеры провинции «удвоят свои усилия, чтобы обеспечить потребности народа и противостоять несправедливой блокаде и «закону Цезаря».

«Сирию непросто расколоть, — отметил в беседе с SANA шейх Фаваз аль-Ваква, один из лидеров клана аль-букабур, — и американцы вводят санкции потому, что это оказались неспособны сделать террористы, их главный инструмент на нашей земле. Они потерпели поражение благодаря героям Сирийской Арабской Армии, которую ведет президент Башар Асад».

Санкции — это вызов для развития

Главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин напомнил, что митинги в поддержку Сирии и Асада шли не только в Сирии, но и в таких странах, как Иран и Ливан. От американских санкций, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей, Сирии будет только лучше.

«[Митинги в Иране и Ливане] это знак единства — они поддерживают своих сирийских братьев. В целом, американские санкции (которые введены и в отношении нашей страны) не оказывают такого влияния, чтобы разрушить доверие населения к власти. Есть санкции, ну и есть, — считает Бредихин. И пусть будут и дальше. От этого ничего плохого для страны нет, наоборот — это вызов, для того, чтобы экономика развивалась лучше, чтобы работало внутреннее производство, чтобы активнее шла торговля, чтобы Америка, которая находится на другой стороне земного шара, не влияла на судьбы этой страны. Это позитивно. Правильно, я считаю, что санкции есть, и пусть они будут и дальше. Сирийская экономика станет только лучше».

Немалую роль в данном случае считает личность самого президента Башара Асада, уверен Бредихин.