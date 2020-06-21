حصاد أخبار سوريا في 21 يونيو/حزيران: إرهابيون يقصفون بلدات في محافظة إدلب وانفجار قوي في عفرين

سوريا، 21 يونيو/حزيران. إرهابيون يقصفون بلدات في محافظة إدلب وانفجار قوي في عفرين

إرهابيون يقصفون بلدات في محافظة إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، ألكسندر شيربيتسكي، عن قصف عدة بلدات في محافظة إدلب من قبل إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا).

وتعرضت للقصف الارهابيين بلدات حنتوتين وملاجة. وأشار ممثل المركز الروسي للمصالحة في سوريا إلى أن الفصائل الموالية لتركيا لم تخرق وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الفائتة. وأضاف ان الشرطة العسكرية الروسية لاتزال تسيير دوريات في محافظات حلب والرقة ودير الزور.

وكرر ممثلو المركز الروسي للمصالحة في سوريا دعوة قادة المسلحين لوقف الاشتباكات المسلحة واتخاذ مسار التسوية السلمية للصراع.

انفجار قوي في عفرين

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بمحافظة حلب. وبحسب مصادر على شبكات التواصل الاجتماعية فإن الانفجار وقع بالقرب من أحدى نقطة الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا.

ونتيجة للانفجار، أصيب 5 أشخاص على الأقل، وحتى الآن ليس من المعروف هل كل منهم المسلحون الموالون لتركيا أو السكان المحليون. يشتبه في تنفيذ الهجوم المسلحين الأكراد من "قوات تحرير عفرين" الذين يواصلون نشاطهم السري في المنطقة التي تسيطر عليها تركيا.

انفجار سيارة مفخخة في جنوب دمشق

وقع انفجار قوي في جنوب دمشق بالقرب من دوار البطيخة في مخيم اليرموك. ومن المرجح أن يكون سبب الانفجار - سيارة مفخخة. وأسفر الانفجار عن احتراق عدة سيارات متوقفة في مكان قريب.

وفي الوقت الحالي، لا توجد بيانات عن ضحايا الانفجار وسببه الحقيقي.

المسلحون الأكراد يستأنفون التجنيد القسري في الرقة

اعتقل مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية الموالين للولايات المتحدة حوالي عشرة أشخاص في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة. وبحسب الأنباء، فقد جرت الاعتقالات في منطقة الدوار.

يذكر أن المعتقلين تم إرسالهم إلى معسكرات التدريب في إطار التعبئة القسرية. ولجأ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مرارا وتكرارا إلى التجنيد القسري بما في ذلك الأطفال من الجنسين الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما.