Сирия, 21 июня. Три протурецких боевика были убиты неизвестными в Алеппо. ВВС коалиции США предприняли воздушную атаку в южной части Хасаки. Террорист-смертник ИГ1* совершил самоподрыв в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в причастности ко взрыву на дороге Аль-Харафи в Хасаке.

Протурецкие силы: лишились трех боевиков в результате нападения неизвестных у деревни Нуман в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные бандгруппы: понесли потери в результате самоподрыва смертника ИГИЛ1 в северной части Дейр-эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по району нефтяного поля Кубайба на юге Хасаки.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): приступили к новой антитеррористической операции в иракской провинции Аль-Анбар.

ВС Ирака: заявили о задержании девяти террористов ИГ в Аль-Анбаре.

Провинция Алеппо

В зоне контроля поддерживаемых Турцией формирований произошла вылазка неизвестных. Три члена «Сирийской национальной армии» были застрелены неподалеку от деревни Нуман, которая находится между городами Аль-Баб и Ар-Раи к северо-востоку от Алеппо. По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), нападение могло быть организовано членами подпольных групп «Исламского государства».

Между тем появилась уточненная информация о количестве человек, пострадавших в результате взрыва заминированного автомобиля в Африне. По данным Twitter-канала (SyriaCivilDef), ранения получили шесть гражданских лиц, в том числе четверо детей. Вспыхнувший на месте происшествия пожар был потушен. Напомним, в минировании транспортного средства подозреваются члены курдской группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

Новостное агентство Deirezzor 24 сообщает о то, что в северной части провинции состоялись рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Во время обысков были обнаружены два террориста «Исламского государства», один из которых активировал на себе пояс смертника. В результате взрыва пострадали несколько курдских боевиков, все они были доставлены в больницу. О степени тяжести полученных ими травм не сообщается. Второго джихадиста удалось задержать прежде, чем он успел бежать.

Как известно в зонах контроля SDF широко распространена деятельность «спящих ячеек» ИГИЛ, тогда как единичные случаи поимки террористов незначительно влияют на сокращение вылазок боевиков.

Провинция Хасака

Поступила информация о воздушной атаке ВВС возглавляемой США международной коалиции в южной части региона. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), военные самолеты нанесли авиаудары по району нефтяного месторождения Кубайба. В результате был уничтожен мотоцикл, на котором следовали два человека. Информационный портал Al Sharqia 24 сообщает, что один из них скончался на месте, а другой был тяжело ранен. Их личность пока не удалось установить.

Между тем поступают сообщения о ранении мирного жителя в результате подрыва танкера, перевозившего нефть. По данным Twitter-канала (akhbar_suria67), инцидент произошел на дороге Аль-Харафи недалеко от административной границы с Дейр-эз-Зором. Предполагается, что взрыв стал следствием детонации СВУ, заложенного террористами «спящих ячеек» ИГИЛ.

Ирак

Ополченческие отряды «Хашд Шааби» приступили к новой антитеррористической операции в провинции Аль-Анбар. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (rybar), Силы народной мобилизации обследуют пустынные области региона.

Тем временем сотрудникам военной разведки удалось арестовать девять джихадистов террористической группировки, прибывших в Ирак из Сирии и Турции. В ходе допроса было установлено, что задержанные принимали участие в казнях похищенных гражданских лиц. Некоторые из них указали на место захоронения убитых ими людей.

1 Организация запрещена на территории РФ.