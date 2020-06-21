Судан откажется заполнять эфиопскую плотину без договоренностей между Египтом и Эфиопией

Хартум, 21 июня. Первый заместитель председателя переходного Суверенного совета Судана генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло вернулся 20 июня в страну после трехдневного официального визита, совершенного по приглашению премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда. Главной темой переговоров была плотина ан-Нахда.

Суданский политик заявил, что встреча прошла успешно. Сторонам удалось обсудить ряд вопросов по эфиопской ГЭС, а также ситуацию на границе и мирный процесс в Судане и Южном Судане.

Министр иностранных дел Судана Асмаа Мухаммад Абдалла подтвердила успешность недавнего диалога с Эфиопией. 20 июня руководитель дипведомства страны сообщила, что был достигнут ощутимый прогресс в решении технических вопросов. Однако, по словам министра, пока еще существуют разногласия по некоторым основополагающим правовым вопросам, которые должны обсудить премьер-министры трех стран.

В заключение глава МИД заявила, что Судан категорически отказывается от всяких форм односторонних соглашений, которые могут нанести ущерб стране и негативно сказаться на безопасности эксплуатации гидросооружения. Министр подчеркнула необходимость добросовестного ведения переговоров и соблюдения соответствующих норм международного права.