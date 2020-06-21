Военные США признали свою беспомощность перед российскими ЗРК С-400 «Триумф»

Вашингтон, 21 июня. Министерство обороны США активно работает над созданием самолетов и ракет, которые способны уничтожить российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», ставший «кошмаром» для Пентагона. Американцы, обеспокоенные мощной системой ПВО и своей беспомощностью перед ней, запланировали в Сирии в июле тестирование истребителя F-35 с модернизированной антирадарной ракетой AGM-88 HARM.

По мнению экспертов журнала Military Review, даже увеличение дальности новой ракеты все равно не поможет американцам справиться с ЗРК. Они констатируют, что модернизированная ракета действительно будет лететь существенно дальше прежних образцов, только в борьбе с ЗРК это все равно не поможет .

Эксперты подчеркивают, что «Триумф» оснащен ракетами 40H6, которые на 150 километров превосходят по дальности AGM-88 HARM. Следовательно, американским пилотам придется рисковать жизнью, чтобы подлететь на достаточное расстояние и выпустить ракету.

Согласно имеющимся данным, эти системы ПВО развернуты в Сирии в районе аэропорта города Камышлы и на авиабазе Хмеймим.

Напомним, что по данным шведских и китайских аналитиков, американцы сейчас серьезно проигрывают России и в Арктике. Развитие экономического и оборонного потенциала северных регионов, включая развертывание мощных систем ПРО, обеспечивает РФ существенное превосходство. Эксперты из КНР уверены, что при возникновении конфликта в этом регионе, российское вооружение не оставит шансов Вашингтону.