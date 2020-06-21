Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Москва, 21 июня. Россиян на следующей неделе ждет всего четыре рабочих дня в связи с объявлением 24 июня выходным.

Гражданам страны, у которых сдельная оплата труда, за указанный нерабочий день выплачивается вознаграждение.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня выходным по случаю проведения парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заработная плата за этот день сохранится. Соответствующее решение было принято, так как парад Победы не удалось провести 9 мая из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие пройдет по образцу 1945 года. В параде примут участие пешая и механизированная колонны - 225 единиц техники, 14 тысяч солдат и офицеров, а также военные расчеты из 19 государств. Кроме того, состоится воздушное шоу. К параду присоединятся представители 13 иностранных делегаций. Вечером 24 июня 2020 года в 22.00 будет дан артиллерийский салют в Москве и в других городах страны.

Подробнее о параде Победы 24 июня, об особенностях его проведения и военных новинках — читайте в специальном материале Федерального агентства новостей.