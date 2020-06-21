МИД Греции подтвердил приверженность мирному урегулированию в Ливии

Афины, 21 июня. Власти Греции поддерживают усилия Египта, направленные на политическое урегулирование внутриливийского кризиса и прекращение кровопролития в североафриканской стране. Об этом заявил сегодня представитель греческого внешнеполитического ведомства Александрос Йенниматас в ходе беседы с журналистом о текущей ситуации в Ливии.

По словам дипломата, Афины полностью солидарны с Каиром и решительно выступают за немедленное прекращение боевых действий в Ливии и возобновление переговорного процесса, необходимого для поиска компромиссов. Йенниматас напомнил, что не так давно Греция, наряду с другими государствами, уже высказывалась в пользу предложенной египетской стороной «Каирской декларации», а сейчас вновь подтверждает приверженность данной мирной инициативе.

«Греция решительно поддерживает немедленное прекращение огня и разрешение ливийского кризиса посредством политических усилий. Недавно вместе с другими странами мы выразили нашу поддержку усилиям Египта в этом направлении. И мы вновь ее подтверждаем», — подчеркнул представитель греческого МИД.

Напомним, «Каирскую декларацию» поддержал ряд ведущих мировых держав, таких как Россия, Соединенные Штаты Америки, Саудовская Аравия, Франция, Греция, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, а также Евросоюз и Лига арабских государств. Тем не менее поддерживаемое Турцией и Катаром так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии отвергло инициативу Египта и международного сообщества, продолжив наступление на позиции Ливийской национальной армии (ЛНА).

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что главарь ПНС Файез Саррадж отдал приказ своим бандитским группировкам и сирийским террористам-наемникам, завербованным Анкарой, продолжать боевые действия и продвигаться дальше на восток страны в направлении города Сирт и авиабазы ливийской армии аль-Джуфра. Это в очередной раз доказало недоговороспособность триполитанского марионеточного «правительства», полностью зависимого от Турции и ее контрабандных оружейных поставок, осуществляемых в обход эмбарго ООН.