Россияне смогут получить скидку от 10% до 25% при покупке нового авто с 1 июля

Москва, 21 июня. Программа льготного автокредитования для россиян будет расширена с 1 июля. Чиновники Министерства промышленности и торговли РФ решили, что максимальная скидка для жителей дальневосточных регионов составит 25%, для остальных — 10%.

Претендовать на скидку могут россияне, которые покупают машину впервые, а также семьи, где есть хотя бы один ребенок. Речь здесь идет о профильных госпрограммах: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Предусмотрена скидка и для сотрудников государственных медицинских учреждений.

Помимо гражданства РФ и наличия паспорта, у будущего владельца не должно быть автокредита, оформленного в год обращения за господдержкой или в предыдущий.

Есть и требования к автомобилям. Максимальная цена транспортного средства не должна превышать 1,5 миллиона рублей, машина должна быть собрана на российских заводах, у которых должен быть договор с государством. Обязательным условием является наличие электронного ПТС на машину, пишет ФБА «Экономика сегодня».