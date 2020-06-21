Sohu спрогнозировало падение финансовой системы США под давлением жестких действий РФ

Москва, 21 июня. Финансовая система США может рухнуть под давлением жестких действий России и ее партнеров. К таким выводам пришли китайские эксперты в материале, опубликованном в издании Sohu. Перевод предоставляет «ПолитРоссия».

После Второй мировой войны почти 70% мировых золотых резервов находились в руках американцев, а Нью-Йорк стал мировым центром торговли драгоценным металлом. Многие страны, которые приобретали золотые слитки, стали хранить их на территории США, а не отправлять их к себе на родину. Это привело к тому, что большая часть мирового золота находилась под контролем Вашингтона. Это привело к тому, что Штаты получили огромное влияние.

«Злоупотребление гегемонией обернулось для США потерей доверия со стороны других государств. Теперь многие из них мечтают вернуть домой свое золото, а также найти альтернативу американскому доллару», — сообщили в Sohu.

Авторы материала отметили, что хранящееся на территории США золото стало объектом для манипулирования. Американцы отказали многим его владельцам в возвращении металла. Аналитики утверждают, что подобное поведение является недопустимым в условиях современных международных отношений.

Россия и Китай могут быть способны наказать США за такую политику, пишут авторы материала в Sohu. РФ не хранит золото в Штатах, однако заинтересована во всех этих процессах. Речь идет, к примеру, о возможности заменить доллар на другую валюту. Как заметили китайские эксперты, у России крупнейшие золотые запасы в мире. Москва поняла, что необходимо накапливать эти активы. Кроме того, РФ сократила свои инвестиции в госдолг США.

В Sohu обратили внимание, что действия российской стороны привели к неожиданной реакции экономики Соединенных Штатов. По данным американского Минфина, крупные центральные банки всего в течение 11 месяцев сокращают свои вложения в американские долговые обязательства.

«Если США не хотят, чтобы их долларовый статус рухнул в одночасье, им нужно держать золото при себе, а также предотвратить массовый сброс долговых обязательств Казначейства», — спрогнозировали аналитики.

В материале отмечается, что «Россия слишком безжалостна по отношению к доллару». План Москвы по дедолларизации приобретает огромные масштабы, резюмировали китайские аналитики.