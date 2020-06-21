Африканцы ворвались в музей в Париже и потребовали вернуть экспонаты обратно на континент

12 июня пять чернокожих мужчин ворвались в Музей на набережной Бранли в Париже и попытались сорвать с пьедестала деревянный столб для похоронных церемоний африканского народа бари. Инцидент произошел на волне демонстраций Black Lives Matter, вызванных смертью Джорджа Флойда в США.

Французская столица постепенно возвращалась к прежней жизни после восьминедельного локдауна. Музей на набережной Бранли был одним из первых крупных парижских заведений, которые открыли свои двери 9 июня после эпидемии.

Возобновление работы было омрачено инцидентом, произошедшим 12 июня. В этот день группа из пяти человек вошла в музей и попыталась украсть экспонат. Протестующие сняли процесс хищения на видео, а затем опубликовали его в Интернете.

Protesters in #Paris' Musée du Quai #Branly were demanding the museum to give back its artefacts to their countries of origin today. Des manifestants demandaient au Musée du Quai Branly de rendre ses artefacts à leurs pays d'origine aujourd'hui. pic.twitter.com/oXbEQqofED — Elisa Miebach (@elisamiebach) June 12, 2020

Манифестантов попытались догнать сотрудники музея. Уверенно шагая в обнимку с историческим артефактом в направлении к выходу, один их демонстрантов прокричал следующее:

«Мы решили вернуть то, что принадлежит нам. Это было украдено у нас во время колонизации. Теперь мы уходим с нашим добром, возвращаем его домой!»

Акцию возглавил конголезский художник Мвазулу Диябанза совместно с организацией «Les Marrons Unis Dignes et Courageux». Члены объединения позиционируют себя как панафриканская организация, борющаяся за свободу и преобразования Африки. По словам Диябанза, цель протеста — вернуть украденные артефакты, хранящиеся в музее, в африканские страны:

«Колониализм лишил нас нашей идентичности. Теперь мы вернем в Африку все то, что было ранее вывезено с континента».

Но сказать не значит сделать. Очевидно, что если властями Парижа и представится такая возможность, возвращать экспонаты на родину будут точно не Диябанза с его бойцами из «Les Marrons Unis Dignes et Courageux». Кандидат исторических наук и африканист Александр Сергеевич Зданевич в интервью ФАН заявил, что Африка вряд ли сможет справиться с таким подарком:

«Не все африканские страны готовы не растерять этот потенциал, даже если он будет передан им на вечное хранение и экспозицию. В конце концов, если мы рассматриваем мир как глобальный проект, в котором на смену глобализму приходит популизм, то политики новой волны, в том числе и Макрон, могут элементарно сдать все накопленное предшествовавшими поколениями. Другое дело, что хранение и транспортировка артефактов стоят космических денег. Не исключено, что если это и будет инициировано, потребуют, чтобы это все было оплачено странами-метрополиями. Однако ни одна из них не готова к таким тратам. Какие-то отдельные предметы из частных коллекций в качестве жеста доброй воли могут быть возвращены, так как это играет на руку бизнесу и развитию аукционной деятельности. Но это будут единичные случаи. С политической точки зрения это может «выстреливать» громкими заявлениями о возврате какой-нибудь экспозиции. Но где эту экспозицию можно будет разместить? Опять же возникает вопрос о том, кто это будет страховать и перевозить. Этот процесс требует очень много времени. Тем более, насколько мне представляется, в Африке сейчас огромное количество проблем, помимо искусства. Сейчас там точно не до этого».

Примечательно, что, по словам российского африканиста, протестуют те люди, которые выбрали Францию своим вторым домом. Выражая свой протест, они таким образом хотят получить некие преференции. Эксперт считает, что протестующие могут потребовать все что угодно:

«Не исключен элемент провокации и саботажа. Каждую неделю, следя за событиями, мы будем получать новые все более шокирующие подробности о том, кто на что претендует».

Впоследствии пятеро протестующих были задержаны полицией. Они предстанут перед судом 30 сентября по обвинению в попытке хищения.

Что касается французских властей, Париж, может быть, и понимает благие намерения панафриканистов, но разделить их методы борьбы никак не может.

«Если вообще законно об этом говорить, то ни в коем случае нельзя оправдывать такого рода действия», — сказал министр культуры Франк Ристер.

Музей на набережной Бранли был построен в 2006 году по инициативе президента Франции Жака Ширака. В учреждении находится большая часть предметов раннего африканского искусства, вывезенных во времена колониализма.