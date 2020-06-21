Чемпионат России по футболу продолжится, несмотря на карантин в клубах

Москва, 21 июня. Сезон чемпионата России по футболу не будет остановлен, даже несмотря на выявленные случаи заболевания коронавирусом футболистов «Ростова» и «Динамо». Совместное заявление сделали Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ).

Спортивные чиновники выразили уверенность в том, что все матчи будут доиграны. Они считают, что в стране можно проводить безопасные тренировки и матчи.

В РФС и РПЛ надеются, что клубы ответственно подойдут к соблюдению регламента о возобновлении чемпионата, максимально обеспечив безопасность спортсменов. Чиновники подчеркивают, что строгое соблюдение правил и рекомендаций позволит минимизировать риски и нормально завершить первенство страны.

В совместном заявлении также обосновывается, почему матч «Краснодар» — «Динамо» был перенесен, а «Ростов» — «Сочи» нет.

«С другой стороны, при наличии согласия обоих клубов-участников матча и ходатайства Лиги, РФС, как организатор соревнований по футболу, к исключительной компетенции которого относится вопрос утверждения календаря соревнования, имеет право назначить иную дату матча в календаре, что не является переносом матча в смысле пункта 6.3 Регламента», — сказано в заявлении.

Напомним, что футбольный клуб «Сочи» отказался идти на уступку соперникам, в результате чего честь «Ростова» защищали юные футболисты, так как основной состав ушел на карантин. Матч закончился со счетом 10:1 в пользу «Сочи».

Тренер «Ростова» Валерий Карпин посчитал несправедливым тот факт, что матч не был перенесен. Возобновленный чемпионат он сравнил с «первенством бани или водокачки».