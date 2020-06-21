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Япония планирует аннулировать план размещения системы ПРО США

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Япония планирует аннулировать план размещения системы ПРО США

Токио, 21 июня. Японское правительство готово аннулировать план по размещению наземных систем противоракетной обороны США Aegis Ashore. Это может произойти во время намеченного на предстоящую неделю заседания совета национальной безопасности.

«Премьер-министр Синдзо Абэ и ответственные министры с высокой вероятностью проведут совет национальной безопасности страны на этой неделе и аннулируют план размещения», — сообщил телеканал NHK, ссылаясь на источники в правительственных кругах.

Глава Министерства обороны Японии Таро Коно ранее заявил, что Япония собирается отказаться от размещения на своей территории двух американских наземных комплексов Aegis Ashore из-за их стоимости, сроков развертывания, а также ряда технических проблем.

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что отказ Японии от наземных комплексов Aegis Ashore — это серьезный удар по американской репутации на оружейном рынке. Он пояснил, что страны, выбирая поставщика вооружения, руководствуются не столько принципом его качества, сколько политическими мотивами.

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Источник: NHK
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