Буланова рассказала подробности о перенесенном микроинсульте

Москва, 21 июня. Российская эстрадная исполнительница Татьяна Буланова, пережившая микроинсульт, рассказала, как чувствует себя после лечения в больнице.

Певица сообщила подробности о перенесенном микроинсульте. Она отметила, что недавно сделала МРТ. Результаты показали, что у нее несколько лет назад произошел микроинсульт. Весной этого года Татьяну Буланову госпитализировали в предынсультном состоянии. Певица быстро пришла в норму. Об этом она рассказала в эфире «России-1».

После всех осмотров и курса восстановительного лечения Буланову выписали домой, спустя несколько недель она приступила к работе. Также исполнительница призналась, что набрала лишний вес на самоизоляции.

«Я немного поправилась в самоизоляции. Особенно из-за питания в больнице я располнела», — призналась артистка.

Ранее Буланова впервые вышла на связь с поклонниками после выписки из больницы. Певица провела прямой эфир в Instagram, показав поклонникам, как выглядит после лечения. Однако болезнь не прошла бесследно и проявилась во внешней слабости.

Напомним, Татьяну Буланову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга 11 апреля после того, как она пришла туда, чтобы сделать магнитно-резонансную томографию. У певицы было зафиксировано предынсультное состояние, поэтому врачи приняли решение поместить эстрадную певицу в реанимацию.