Родительские дни вернулись в Павловский дом-интернат №4 впервые за время пандемии. ФАН-ТВ

Уже несколько месяцев из-за коронавируса родители не виделись со своими детьми. Только сейчас в доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 постепенно снимают ограничительные меры.

Несмотря на послабления пропускного режима о мерах безопасности в учреждении не забывают. На проходной всем пришедшим измеряют температуру, руки можно обработать антисептиком, а вход строго в перчатках и масках.

По словам сотрудников ДДИ №4, если все пройдет успешно, то родительские дни снова станут регулярными, и вскоре детей можно будет забирать на выходные.

«Оценивая ситуацию сейчас, мы понимаем, что посещения будут в данном случае только на пользу для наших детей, потому, что они соскучились, они ждут, когда к ним придут мамы, папы, бабушки, тети, дяди, просто близкие родственники, с которыми у них выстроены доверительные отношения», — говорит Ольга Прудникова, замдиректора по учебно-воспитательной работе ДДИ №4.

В первый день родственникам пока разрешили только прогулки по территории. Но многие не видели своих детей с марта, поэтому любая возможность — уже счастье. Изабелла Какушадзе раньше часто приезжала навещать своего младшего братишку, но из-за пандемии вместо встреч остались лишь телефонные разговоры.

Надеется, что уже скоро смогут, как и прежде, забирать его на выходные.

«Я очень рада, конечно, мы почти не общались, я один раз только с мамой приезжала за забором помахать. Даже на самокате уже катается», — поделилась Изабелла.

Ольга Семенова с мужем здесь оказалась впервые. В интернате находятся дочери их погибшего друга. Несмотря на то, что у женщины четверо детей, она планирует забрать девочек в семью и стать для них приемной мамой. Их старшего брата пара уже усыновила.

Ольга признается, особенности развития детей ее не пугают, скорее наоборот хочет максимально подарить им свою заботу и внимание.

«Здесь нашего друга девочки находятся. Мы хотим их в ближайшее время забрать к себе. Братик их уже у нас дома, пока приехали первый день, знакомится с ними. <…> Хотим сделать их счастливыми. <…> Мы сами хотели приехать еще раньше, но из-за карантина не удалось. Очень рады, что открыли двери, и мы здесь сегодня», — говорит Ольга.

Сейчас в интернате проживает более 200 детей с ограниченными возможностями здоровья, многие из них нуждаются в регулярном наблюдении со стороны медиков, поэтому вынуждены находится здесь постоянно, и родительские дни — редкая возможность увидеться с близкими.