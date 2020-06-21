Сати Казанова готова нарушить закон, чтобы увидеться с мужем

Москва, 21 июня. Певица и ведущая Сати Казанова настолько истосковалась по своему супругу Стефано Тиоццо, что готова даже пойти на нарушение закона.

Напомним, что с мужем-итальянцем она не виделась почти четыре месяца. Возлюбленный в марте улетел в Италию на съемки, но в результате пандемии расставание затянулось на месяцы. Когда они снова увидятся, никто не знает.

Певица подчеркнула, что уже собирает вещи и надеется на скорую встречу с мужем, учитывая постепенное снятие ограничений. Казанова призналась, что ее посещают мысли о том, чтобы нарушить действующие ограничения и приехать к Тиоццо. Пока же супруги поддерживают отношения по видеосвязи.

«Я подала всевозможные заявки, чтобы мне разрешили улететь каким-нибудь спецрейсом. Но пока такой возможности нет. Как и ясности, к сожалению», — ранее рассказывала певица.

Поклонники Казановой заверили ее, что долгожданная встреча с мужем может произойти уже в июле. Они обратили внимание, что спецрейсы не отменялись, а наличие свидетельства о браке может стать подтверждением необходимости выезда из России.

Муж певицы надеется на лучшее, как только начали снимать ограничения в Италии, он поехал в Венецию, пишет «Дни.ру».