Вузам России добавили 11 тысяч бюджетных мест. События дня. ФАН-ТВ

Путин допускает, что будет баллотироваться на выборах

Владимир Путин, возможно, вновь выставит свою кандидатуру на будущих выборах главы государства. Президент сегодня рассказал об этом в эфире одного из телеканалов. Однако такое возможно только при условии внесения соответствующих поправок в конституцию. В любом случае российский лидер пока [цитата] «для себя еще ничего не решил». И опираться будет, в первую очередь, на народное волеизъявление. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны пройдет 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным, ну а тем, кто должен будет все же оставаться на рабочих местах, полагается двойная оплата. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн в период с 25 по 30 июня. На этих регионах будет впервые проверена система электронного голосования.