Вузам России добавили 11 тысяч бюджетных мест. События дня. ФАН-ТВ

Путин допускает, что будет баллотироваться на выборах
Владимир Путин, возможно, вновь выставит свою кандидатуру на будущих выборах главы государства. Президент сегодня рассказал об этом в эфире одного из телеканалов. Однако такое возможно только при условии внесения соответствующих поправок в конституцию. В любом случае российский лидер пока [цитата] «для себя еще ничего не решил». И опираться будет, в первую очередь, на народное волеизъявление. Напомним, общероссийское голосование по поправкам в основной закон страны пройдет 1 июля. Этот день в стране объявлен выходным, ну а тем, кто должен будет все же оставаться на рабочих местах, полагается двойная оплата. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать онлайн в период с 25 по 30 июня. На этих регионах будет впервые проверена система электронного голосования.
В вузах прибавится 11,4 тысяч бюджетных мест
Председатель правительства подписал сегодня постановление об увеличении бюджетных мест в российских вузах. Михаил Мишустин поручил распределить почти 11,5 тысяч (11 400) мест по высшим учебным заведениям. К слову, это — реализация одной из множества задач, озвученных президентом Федеральному собранию. Напомним, глава государства в январском послании заявил, что доступность образования должна стать выше. Отмечается, что приоритет будет у регионов. В Минобрнауки ситуацию с переориентацией студентов прокомментировали так:
«Мы наблюдаем значительную концентрацию талантливых студентов в столичных вузах. Наша задача — сделать высшее образование более качественным и доступным на всей территории нашей страны. Наиболее способные и подготовленные студенты должны иметь возможность поступить на бюджетное место, в первую очередь в своем регионе. Увеличение числа бюджетных мест — это одна из многочисленных мер поддержки студентов. С каждым годом количество бюджетных мест будет увеличиваться», — приводит пресс-служба Минобрнауки РФ слова главы ведомства Валерия Фалькова.
Парашютисты Подмосковья развернули в небе флаг
В небе над Подмосковьем флаг России и Знамя Победы прямо налету развернули парашютисты. Вес триколора превысил 120 килограммов, его длина — 600 метров. Знамя чуть легче 110 кг. Высота прыжков — более двух тысяч метров. Мероприятие организовал холдинг «Технодинамика». Его приурочили к будущему празднованию годовщины парада Победы. Отметим, парашютисты вообще посвятили дню Победы множество интересных акций, но сегодняшняя стала одной из самых зрелищных. К слову, «Технодинамика» взяла на себя организационную составляющую. Компания, помимо спонсорства проверила свой собственный новый продукт — парашюты, предназначенные для людей, с большими грузами. Испытания прошли успешно.