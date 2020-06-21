Главная дачница России Октябрина Ганичкина рассказала, как укрепить иммунитет

Москва, 21 июня. Главная дачница России Октябрина Ганичкина рассказала, что нужно добавить в рацион питания, чтобы укрепить иммунитет.

Популярная телеведущая и эксперт по садоводству, автор книг по огородничеству Октябрина Ганичкина назвала лучший способ укрепить свой организм. По ее словам, нужно как можно чаще есть фрукты «прямо с грядки». По словам главной дачницы России, желательно ежедневно есть яблоки. Это поможет улучшить работу кишечника и очистить организм.

Ганичкина посоветовала зеленые яблоки есть со шкуркой, а красные, если есть аллергия, можно и почистить. Также эксперт по садоводству заметила, что сейчас уже наступает сезон садовых ягод, однако клубнику нужно подождать.

Крупноплодную землянику уже можно есть, заметила Октябрина Ганичкина. Она обратилась к садоводам и огородникам с советом посадить в теплице пару кусток земляники, а также лук и чеснок. Об этом пишет «Царьград».

Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина ранее рассказала, как можно укрепить иммунитет. По ее словам, полноценный сон помогает иммунитету человека, а сладости и выпечка снижают ответ организма.