Названы сроки окончания испытаний российской вакцины от коронавируса

Москва, 21 июня. Гендиректор научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил об окончании к началу августа доклинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. Завершение клинических испытаний ожидается в январе следующего года.

Ишмухаметов отметил, что разработка ведется именно цельновирионной вакцины, учитывая отсутствие данных о том, какие части вируса надо использовать.

Гендиректор центра отметил, что при создании и выпуске вакцины на рынок не надо спешить. Необходимо сначала провести самые тщательные испытания препарата.

Комментируя такое свойство вирусов, как мутация, Ишмухаметов заявил, что пока нет ярко выраженных изменений коронавируса. Он допускает эволюцию вируса, но не так, как это происходит у гриппа.

Напомним, что ранее руководитель НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о том, что уже нынешней осенью может начаться производство вакцины. Опытный образец препарата уже тестируют на добровольцах.