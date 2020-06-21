Поправки к Конституции РФ: как голосовать, главные изменения, почему это важно

Поправки к Конституции Российской Федерации — это система назревших изменений в основной закон страны. Внести поправки предложил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

14 марта Владимир Путин подписал закон о «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти». Этот закон регулирует внесение поправок в Конституцию РФ после всенародного голосования, если большинство россиян проголосует за это предложение.

Для работы над поправками была сформирована рабочая комиссия из видных юристов, политологов, общественных деятелей, представителей науки и культуры. 2 марта президент, депутаты Госдумы и члены Совета Федерации внесли на рассмотрение комиссии второй пакет поправок в конституцию, дополнительно к тем, что ранее предложил Владимир Путин.

Законодательные органы регионов уже поддержали предложенные изменения в конституцию.

Как голосовать

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию состоится 1 июля 2020 года с 8.00 до 20.00 по местному времени. Проголосовать также можно с 25 по 30 июня включительно. В Москве и Нижнем Новгороде доступна электронная форма голосования.

Среда, 1 июля, объявлена выходным днем.

Приняты все меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в ходе голосования, при желании можно голосовать дома фактически в бесконтактном режиме.

Телефон информационно-справочного центра по вопросам голосования: 8-800-200-00-20. Телефон для граждан, находящихся за пределами РФ: +7 (499) 754-00-20.

Основные поправки

Полный текст поправок опубликован на сайте Конституция2020.рф.

Важнейшие поправки касаются следующих вопросов:

— О недопустимости отчуждения территорий Российской Федерации. — О единстве, Боге и исторической правде. — О детях. — О государствообразующем народе и культуре. — О поддержке соотечественников во всем мире. — О защите семьи и детства. — О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий. — О росте экономики и благосостояния граждан. — О приоритет Конституции РФ над решениями межгосударственных органов.

Почему поправки к конституции — это важно

Как подчеркивают политики и эксперты, обновленная конституция на уровне основного закона закрепляет суверенитет и территориальную целостность России, запрещает отчуждение российской территории. Поправки закрепляют статус России как великой державы, защищают русский язык и соотечественников за рубежом.

В обновленной конституции предусмотрен мощный социальный блок. Поправки закрепляют защиту человека труда, пенсионеров, подчеркивают социальный характер российского государства.

Также поправки направлены на защиту традиционных и семейных ценностей, российской идентичности и духовности.