Главные новости 21 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 21 июня.

Российские военнослужащие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств начнут получать увеличенные пенсионные выплаты. Военнослужащие и силовики с 1 октября получат повышенную пенсию.

Российская фотомодель и блогер Анастасия Квитко опубликовала откровенные фотографии. «Русская Кардашьян» похвасталась формами в кружевном белье.

Интернет-пользователи обрушились с критикой на экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь из-за появления на публике без лифчика. Бывшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь возмутила фанатов фотографией без лифчика.

После смертельного ДТП с Ефремовым его дочь Анна Мария планирует стать опекуном для своей матери, Ксении Качалиной. После аварии с отцом дочь Ефремова разыскивает мать.

Речь идет об обвинениях Зеленского, с которыми он выступил в адрес СССР во время визита в Польшу в январе этого года. Путин предупредил о последствиях заявлений Зеленского о Второй мировой войне.

Солнечное затмение, которое в этом году совпадает с самым длинным днем в году, может принести множество сюрпризов. Астролог рассказала, чего ждать от солнечного затмения 21 июня.

Как сообщает Госслужба Украины по ЧС, под завалами нашли одного погибшего. ВИДЕО: кадры с места взрыва газа в многоэтажном доме в Киеве. ФАН-ТВ.

Пенсионный фонд России сообщил о повышении размера пенсий для лиц, достигших 80 лет. В ПФР назвали категорию россиян, которым повысят пенсию до 16 тысяч рублей.

Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в необычных джинсах. Асмус опубликовала фото в джинсах с молнией на ягодицах.

Домогаров объяснил свои слова, высказанные в поддержку артиста Ефремова, который устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова.