Главный тренер ЦСКА Гончаренко может покинуть армейцев после игры с «Зенитом»

Москва, 21 июня. Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко может покинуть московский клуб. Об этих планах наставника армейцев сообщил источник «Спорт-Экспресс».

По словам собеседника газеты, такое решение специалист принял по ходу первого тайма матча с «Зенитом». Эта встреча закончилась разгромом москвичей со счетом 0:4 в пользу подопечных Сергея Семака.

В перерыве Гончаренко заявил футболистам, что между ними нет понимания, а после игры заявил игрокам, что покидает клуб, и уехал со стадиона, не став принимать участие в пресс-конференции.

Вместо него со СМИ общался тренер Сергей Овчинников. Он объяснил отъезд Гончаренко тем, что у того поднялось давление.

Руководство ЦСКА хочет, чтобы белорусский специалист остался с командой до конца сезона. Окончательное решение об этом будет принято 22 июня. Если он все-таки уйдет из ЦСКА, место главного тренера займет Овчинников.

Напомним, Гончаренко возглавляет ЦСКА с 2016 года. Под его руководством армейцы выиграли Суперкубок страны и дважды становились серебряными призерами домашнего чемпионата России.