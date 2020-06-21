Парламент Ливии приветствует идеи президента Египта об оказании помощи жителям страны

Москва, 21 июня. Спикер заседающего на востоке Ливии парламента Агила Салех заявил, что приветствует озвученные президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси идеи по поводу оказания помощи ливийцам.

«Приветствую народ и руководство Египта. Приветствую и высоко оцениваю идеи, высказанные в речи президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси», — сказал он.

Акила Салех добавил, что эти идеи стали ответом на обращения к парламенту Египта, в которых говорилось о необходимости вмешательства и оказания поддержки вооруженным силам Ливии «в войне против терроризма и в отражении иностранного вторжения».