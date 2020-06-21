Модельер Васильев сравнил Малышеву с греческой богиней на вручении премии «Призвание»

Москва, 21 июня. Съемки для эфира вручения премии «Призвание» стали поводом для медийных личностей «выгулять» свои наряды. Особенно успешным это было для ведущей Елены Малышевой, которую историк моды Андрей Васильев сравнил с греческой богиней.

Яркое белое платье с красными лентами по бокам Малышева специально заказывала к съемкам. Она рассказала, что каждый день ходила на примерку наряда. Теледива отметила, что за 10 дней сбросила три килограмма, чтобы новое платье «сидело» идеально. Малышева подчеркнула, что во время карантина набрала лишний вес, который не давал чувствовать себя уверенно на публике.

Платье оценил историк моды Александр Васильев, которому понравилось в нем абсолютно все.

«Как греческая богиня! Мне нравится в этом наряде все!», — восхитился знаток мира моды.

Теледива Юлия Барановская пришла в более строгом платье, где были обнажены только плечи.

Анна Седокова удивила поклонников сменой стиля. Вместо коротких платьев она стала чаще носить длинные пышные сарафаны. На съемки эфира она пришла в платье насыщенного желтого цвета, сшитом под собственным брендом, пишут «Дни.ру».