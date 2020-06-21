Приморье постепенно выходит из режима ограничений

Владивосток, 21 июня. Приморье продолжает жить без общепита, кинотеатров, тиров, но зато с парикмахерскими, салонами красоты, а также продуктовыми и непродуктовыми магазинами. Кроме того, обязательным является использование средств индивидуальной защиты. Об этом сообщает находящийся в регионе корреспондент Федерального агентства новостей.

Режим повышенной готовности продлен в Приморье до 30 июня. Возобновление работы предприятий общественного питания только планируется. 19 июня губернатор Олег Кожемяко дал поручение начать подготовку к открытию местного общепита. После того, как региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 примет соответствующее решение, официально начнут работать кафе и рестораны с террасами и открытыми площадками.

При этом сохранится требование по соблюдению дистанции, в связи с чем столики должны будут стоять на расстоянии не менее полутора метров. Владельцы будут обязаны обеспечить персонал масками и перчатками, а также регулярно измерять у них температуру и дезинфицировать площади.

Кроме того, будет запрещено проведение массовых мероприятий и торжеств, таких как свадьбы и корпоративы.

Между тем, как сообщает собкор ФАН, уже сейчас во Владивостоке и его окрестностях работают некоторые кафе. При этом владельцы некоторых салонов красоты по привычке держат двери закрытыми и принимают посетителей только по предварительной записи. Ограничений по посещению пляжей нет, жители региона и приезжие отправляются в бухты с палатками, располагаются на отдых на пляжах.

«Перчатками никто не пользуется, маски мало кто носит, хотя некоторые магазины, особенно где торгуют одеждой и обувью, отказываются обслуживать покупателей без масок. Но в целом строгих требований по факту нет. На улицах постоянно образуются пробки, много людей, дома никто не сидит вне зависимости от возраста», — уточнил корреспондент ФАН.

Вместе с тем в связи со сложной эпидемиологической обстановкой парад Победы пройдет в двух городах Приморья — Уссурийске и Владивостоке — в ограниченном формате. На мероприятиях будут присутствовать только ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также почетные жители этих городов, местные общественники и выдающиеся спортсмены. Все они пройдут тест на коронавирус.

До последнего времени сохранялась надежда на то, что осенью текущего года в Приморье пройдет Восточный экономический форум. Однако на днях стало известно, что, в соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, в 2020 году проведение данного мероприятия отменено. VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года.